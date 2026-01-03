Nel 2025, BMW Italia conferma la propria posizione nel segmento premium, con 89.486 immatricolazioni e una crescita del 7,4%. L’anno si inserisce in una continuità di successo rispetto al 2024, mantenendo gli stessi standard di qualità e obiettivi strategici. Questa costanza rafforza la presenza del marchio nel mercato italiano, attestandosi come leader affidabile e in costante evoluzione nel settore automobilistico di alta gamma.

BMW Italia archivia un 2025 in continuità con l’anno d’oro 2024: stessi standard, stessa traiettoria, stessi obiettivi centrati. La filiale italiana della Casa di Monaco consolida la leadership nel mercato premium e mette in fila numeri che, più che un rimbalzo, raccontano una strategia diventata sistema: prodotto, rete e servizi finanziari che lavorano come un unico ecosistema. Le parole di Massimiliano Di Silvestre. A fare il punto è Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia, che rivendica un anno “intenso, pieno di sfide” ma affrontato “con passione e voglia di fare la differenza”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - BMW Italia, il 2025 consolida la leadership premium: 89.486 immatricolazioni e crescita del 7,4%

Leggi anche: Classifica Coppa del Mondo maschile biathlon 2025-2026: Johan-Olav Botn consolida la leadership

Leggi anche: Classifica Coppa del Mondo maschile biathlon 2025-2026: Johan-Olav Botn consolida la leadership, sesto Giacomel

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il mercato auto 2025 in Italia chiude in calo ma premia il lusso; BMW sceglie i Samsung Exynos per le sue nuove ammiraglie; Mercedes-Benz Vans cresce in Italia: boom di van elettrici e mid-size nel 2025; Mercato auto Italia dicembre 2025, Fiat +2,2%, Volkswagen +1,8% e Toyota +3,0%; le top 3 guidano le vendite totali.

BMW Italia, il 2025 consolida la leadership premium: 89.486 immatricolazioni e crescita del 7,4% - BMW Italia archivia un 2025 in continuità con l’anno d’oro 2024: stessi standard, stessa traiettoria, stessi obiettivi centrati. ilgiornale.it