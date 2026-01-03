BMW Italia il 2025 consolida la leadership premium | 89.486 immatricolazioni e crescita del 7,4%
Nel 2025, BMW Italia conferma la propria posizione nel segmento premium, con 89.486 immatricolazioni e una crescita del 7,4%. L’anno si inserisce in una continuità di successo rispetto al 2024, mantenendo gli stessi standard di qualità e obiettivi strategici. Questa costanza rafforza la presenza del marchio nel mercato italiano, attestandosi come leader affidabile e in costante evoluzione nel settore automobilistico di alta gamma.
BMW Italia archivia un 2025 in continuità con l’anno d’oro 2024: stessi standard, stessa traiettoria, stessi obiettivi centrati. La filiale italiana della Casa di Monaco consolida la leadership nel mercato premium e mette in fila numeri che, più che un rimbalzo, raccontano una strategia diventata sistema: prodotto, rete e servizi finanziari che lavorano come un unico ecosistema. Le parole di Massimiliano Di Silvestre. A fare il punto è Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia, che rivendica un anno “intenso, pieno di sfide” ma affrontato “con passione e voglia di fare la differenza”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
