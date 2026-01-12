Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales paparazzati insieme | esplode il gossip

Recenti scatti pubblicati dal magazine Chi ritraggono Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales insieme, mentre lasciano un hotel di lusso in Franciacorta. Le immagini hanno suscitato interesse nel mondo dello spettacolo e dello sport, attirando l’attenzione su una possibile novità nella loro vita privata. La notizia, ancora da confermare ufficialmente, ha comunque acceso discussioni tra i fans e gli appassionati di entrambi.

Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales sono stati paparazzati insieme: il clamoroso scoop è del magazine Chi, che ha fotografato il centauro e l'attrice mentre escono dall'hotel di lusso L'Albereta, in Franciacorta. Nelle immagini, pubblicate in anteprima sul sito del settimanale di cronaca rosa, i due passeggiano insieme all'esterno dell'albergo, apparentemente senza altre persone intorno. Si tratta del primo vero scoop del 2026 dal momento che il centauro, almeno ufficialmente, è ancora fidanzato con Elodie, anche se da diverse settimane si rincorrono le indiscrezioni su una possibile crisi tra i due.

