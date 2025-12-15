Shahin i giudici liberano l' imam | stop al trattenimento nel Cpr

La Corte d’Appello di Torino ha deciso di interrompere il trattenimento dell’imam Mohamed Shahin nel Centro di Permanenza per i Rimpatri di Caltanissetta, disponendo la sua immediata liberazione. La decisione segna un'importante svolta nel caso, sollevando questioni legali e diritti umani legati alle modalità di detenzione e alle procedure adottate.

La Corte d'Appello di Torino ha disposto la cessazione del trattenimento dell'imam Mohamed Shahin, detenuto nel Cpr di Caltanissetta. I giudici hanno accolto uno dei ricorsi presentati dalla difesa, ritenendo che, anche alla luce di nuova documentazione acquisita agli atti, non emergano elementi tali da configurare un pericolo per la sicurezza dello Stato o per l'ordine pubblico. Shahin era stato destinatario di un decreto di espulsione firmato dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.

Mohamed Shahin, Corte di Appello di Torino chiede il rilascio dell'imam dal Cpr di Caltanissetta: «Nessun pericolo per Stato o ordine pubblico» - Il ministro Piantedosi aveva spiegato il trattenimento con «motivi di sicurezza nazionale»

Pazzesco che la sinistra continui in questa patetica difesa di un personaggio filo Hamas e con rapporti consolidati con islamisti e estremisti. Da Boldrini a Albanese tutti a difendere l'imam Shahin nonostante anche i giudici abbiano confermato collegamenti co - facebook.com facebook