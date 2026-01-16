Il diritto penale della destra e la morale selettiva della magistratura

Il diritto penale della destra e la morale selettiva della magistratura sono temi al centro del dibattito politico e giudiziario. Secondo il magistrato Nello Rossi, alcuni avvocati penalisti avrebbero ridimensionato le proprie critiche alla crescita dei reati e delle pene, sostenendo le scelte del governo. Questa dinamica evidenzia le tensioni tra sistema giudiziario, politica e opinione pubblica, sollevando interrogativi sulla percezione e l’applicazione della giustizia nel contesto attuale.

Dice uno dei magistrati leader della campagna per il no al referendum, il dottor Nello Rossi, che gli avvocati penalisti hanno via via attenuato le loro critiche alla proliferazione dei reati e delle pene, voluta dal governo. Non so se sia vero, non lo credo, ma non è questo il punto. Rossi afferma che gli avvocati hanno abbassato la guardia per un motivo di interesse generale e uno di interesse privato. Leggiamo dalla rivista che Nello Rossi, già presidente di Magistratura Democratica, già presidente dell'Associazione nazionale magistrati, oggi dirige, Questione Giustizia: «Il "diritto penale della destra" prodotto in questi ultimi anni ha suscitato solo un'iniziale reazione di dissenso dell'avvocatura, rappresentata dall'Unione delle Camere penali, reazione che si è poi via via stemperata per ragioni di tattica politica.

Imputabilità penale: capacità di intendere e di volere e volontà - Quando si affronta il tema della libertà bisogna prendere in osservazione i due campi in cui essa opera. diritto.it

La maggioranza non vuole affatto chiudere la stagione degli eccessi panpenalisti. Anzi, vuole proseguirla a proprio vantaggio, rivendicando l’immunità dalle inchieste ... - Dovrebbe essere chiaro – ma evidentemente non lo è – a tutti i sinceri garantisti italiani, vertici delle camere penali compresi, che la strategia del Governo non è quella di neutralizzare l’uso ... linkiesta.it

Giustizia Come noto, il decreto sicurezza ha introdotto un nugolo di reati miranti a criminalizzare il dissenso, anche pacifico: questo diritto penale del dissenso ha mostrato in questi giorni il suo volto più riconoscibile facebook

Diritto penale e intelligenza artificiale: nuove sfide tra garanzie e responsabilità Dal controllo umano ai rischi dell’IA generativa: studiosi a confronto a @unict_it #unict #unictmagazine unictmagazine.unict.it/diritto-penale… x.com

