Marco Travaglio ha assolutamente ragione: Berlusconi non è stato assolto, né dai giudici, né dagli storici e forse, aggiungiamo noi, neppure da Dio, nonostante le preghiere della zia suora. La sceneggiata, seguita all’approvazione del piano Gelli sulla giustizia, ha un altro obiettivo: riscrivere storia e sentenze, a cominciare da quelle sulla trattativa stato-mafia, sullo stragismo, su Bologna e Ustica. Vogliono rilegittimare chi ha sempre odiato la Costituzione, dare la botta finale proprio ai giudici “sotto tiro” per le loro inchieste: da Gratteri a Caselli, da Scarpinato a Di Matteo. Altro che malagiustizia, sotto tiro sono proprio quei giudici e quei giornalisti che continuano a fare domande e a illuminare i luoghi della corruzione, delle oscurità, degli intrecci tra mafia, fascisti, servizi deviati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Riforma della giustizia, una parte della destra punta a riscrivere storia e sentenze. E a ripulirsi la fedina penale