Il Delfino piange lo storico collaboratore della scuola calcio Alessandro Febbo

Il Delfino piange la scomparsa di Alessandro Febbo, figura storica della scuola calcio del Pescara, morto a 52 anni. Persona molto stimata, lascia la compagna Giulia, la figlia Jennifer, la madre Maria e i fratelli Antonio e Roberto. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione per tutta la comunità sportiva e per coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato.

È morto all'età di 52 anni Alessandro Febbo, storico collaboratore della scuola calcio del Pescara. Lascia la compagna Giulia, la figlia Jennifer, la mamma Maria, i fratelli Antonio e Roberto. Febbo, di Montesilvano, è stato ricordato dalla società biancazzurra con un post sui social:“È arrivato. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Leggi anche: Salerno piange Ilio Fiore, storico fondatore della scuola “Jean-Jacques Rousseau Leggi anche: "Una colonna della tifoseria bianconera": il coordinamento clubs Cesena piange lo storico presidente Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Il match dei match: tra Capitano Uncino e il Re Delfino Credo molto nello stretto rapporto che c'è tra il apparato fisico e il tennis che poi si esprime sul campo! Sono importantissimi anche gli studi sulla fisiognomica e sul cosidetto linguaggio del corpo e sull'hab - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.