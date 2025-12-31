Salerno piange Ilio Fiore storico fondatore della scuola Jean-Jacques Rousseau
Salerno si congeda da Ilio Fiore, fondatore insieme alla moglie Anna della scuola “Jean-Jacques Rousseau”. Figura di rilievo nel settore dell’istruzione, il suo contributo ha segnato profondamente la comunità locale. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il sistema scolastico e per le famiglie che da anni si affidano alla scuola da lui creata.
Lutto a Salerno per la scomparsa di Ilio Fiore, storico fondatore insieme alla moglie Anna della scuola "Jean-Jacques Rousseau", tutt'oggi punto di riferimento per moltissime famiglie del capoluogo. Il ricordo di Gianfranco Valiante: "Una vita interamente spesa nell'educazione e nella.
