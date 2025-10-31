Weekend segnato dalle nuvole | domenica pioggia consistente

Leccotoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova perturbazione è in arrivo sul nord Italia e sul Lecchese. Dopo la tregua di giovedì, il cielo tornerà a coprirsi e dalla serata di sabato sono previste deboli precipitazioni, che si faranno via via più intense nella giornata di domenica. Calo delle temperature, comunque ancora sopra le. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

weekend segnato nuvole domenicaWeekend segnato dalle nuvole: domenica pioggia consistente - Una nuova perturbazione porterà precipitazioni e caratterizzerà il fine settimana. Secondo leccotoday.it

weekend segnato nuvole domenicaMeteo, weekend instabile in Italia per il passaggio di diverse perturbazioni. Le previsioni - Il fine settimana si apre all’insegna del tempo instabile su gran parte dell'Italia interessata dal passaggio di diverse perturbazioni. Scrive meteo.it

weekend segnato nuvole domenicaMeteo Weekend: Sabato illude, Domenica delude - Sabato di Ognissanti: tregua dopo il maltempo di Halloween Dopo le piogge e il vento che hanno caratterizzato la giornata di Halloween, il weekend di ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Weekend Segnato Nuvole Domenica