Recentemente abbiamo condiviso sul nostro sito un'intervista a Emiliano Tanzillo, illustratore noto per il suo lavoro su Il cavaliere del drago e altri progetti. In questa occasione, approfondiamo il secondo volume della serie,

Qualche giorno fa abbiamo pubblicato sul sito l’ intervista a Emiliano Tanzillo, disegnatore de Il cavaliere del drago e non solo. Proprio di questa storia è uscito negli scorsi mesi per saldaPress il secondo volume, intitolato La valle senza ritorno, che prosegue le avventure di Sivar, protagonista di un testo perduto del ciclo arturiano, scoperto da Emanuele Arioli dopo anni di ricerca. Partendo da questi ritrovamenti, sono nati romanzi, libri illustrati per ragazzi e una storia a fumetti, che si concluderà in tre volumi, uscita in originale per Dargaud e che con il secondo si arricchisce di nuovi personaggi. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Il cavaliere del drago 2 – Viaggio nella Valle senza ritorno

