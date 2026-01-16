Il caso Venezuela Sinistra e Democrazia | il prezzo del frazionismo

Il caso Venezuela evidenzia le conseguenze del frazionismo politico e delle tensioni internazionali. L’articolo di Luciana Castellina sul Manifesto del 30 novembre 2025 analizza l’impatto del rapimento di Maduro da parte degli Stati Uniti e il ruolo della sinistra nel mantenere viva la rivoluzione bolivariana. Un approfondimento su un tema attuale che invita a riflettere sulle dinamiche di democrazia e sovranità in un contesto geopolitico complesso.

Luciana Castellina ha pubblicato sul Manifesto, il 30 novembre 2025, un articolo su quanto è accaduto in Venezuela con il rapimento di Maduro da parte degli Stati Uniti d’America guidati da Trump, dal titolo: Non dimentichiamo la rivoluzione bolivariana (per leggere l’articolo clicca qui). Andrea. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

“La sinistra sta sempre dalla parte sbagliata della storia”. Da che pulpito presidente Meloni; Il mondo ha preso una brutta piega; IL GOLPE AMERICANO IN VENEZUELA PORTA LA DEMOCRAZIA?; Venezuela, fine delle regole, fine degli alibi: Maduro e il nuovo ordine del rischio globale. La sinistra che non sa più cosa difendere.

La sinistra manifesta per Maduro, i venezuelani contro la sinistra - Sembra una barzelletta ma è tutto vero: mentre Cgil e Pd espongono cartelli e gridano appelli solenni, la comunità venezuelana dice che "l'arresto di Maduro è un grande passo verso la libertà" e che " ... ilfoglio.it