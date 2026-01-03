Venezuela Magallanes | Gioia e cautela siamo all’inizio del ritorno alla democrazia

In Venezuela, nella regione di Magallanes, si manifesta un senso di speranza e cautela per il progresso verso la democrazia. Sebbene sia ancora presto per trarre conclusioni definitive, si percepisce chiaramente un avanzamento verso una transizione pacifica e ordinata. Questo momento rappresenta l'inizio di un percorso che richiede attenzione e pazienza, con l’obiettivo di consolidare un ritorno stabile e democratico nel paese.

#Radioanchio con #StefanoMensurati #19dicembre Radio1 Rai H7.30 #venezuela, si stringe la morsa americana. Mariela Magallanes, Antonella Mori ISPI - Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, Davide Tabarelli. H8.30 #londra rientra nel progetto #er - facebook.com facebook

In un'intervista all' #AGI, Mariela Magallanes racconta le ore successive all’operazione statunitense, tra cautela, attesa e contatti costanti con Caracas x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.