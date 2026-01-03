Venezuela Magallanes | Gioia e cautela siamo all’inizio del ritorno alla democrazia

Da periodicodaily.com 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Venezuela, nella regione di Magallanes, si manifesta un senso di speranza e cautela per il progresso verso la democrazia. Sebbene sia ancora presto per trarre conclusioni definitive, si percepisce chiaramente un avanzamento verso una transizione pacifica e ordinata. Questo momento rappresenta l'inizio di un percorso che richiede attenzione e pazienza, con l’obiettivo di consolidare un ritorno stabile e democratico nel paese.

(Adnkronos) – "E' un sentimento di gioia, ma anche di grande incertezza. Tuttavia abbiamo la chiarezza di trovarci nell'anticamera del ritorno della democrazia in Venezuela, attraverso una transizione pacifica e ordinata". Così Mariela Magallanes, politica venezuelana naturalizzata italiana, commenta con l'Adnkronos quanto sta accadendo nel Paese sudamericano dopo l'operazione militare statunitense e la cattura del . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

Leggi anche: Stranger Things a Lucca Comics: “Siamo alla fine, dove tutto ha inizio”

Leggi anche: Il ritorno di Abu Mazen: "Hamas è un ostacolo alla pace.. Siamo grati a Trump"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

venezuela magallanes gioia cautelaVenezuela, Magallanes: "Gioia e cautela, siamo all'inizio del ritorno alla democrazia" - La politica venezuelana naturalizzata italiana commenta con l'Adnkronos quanto sta accadendo nel Paese: "Per noi è un giorno storico, atteso da anni. adnkronos.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.