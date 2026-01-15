Fendi celebra il Capodanno Lunare con i BFF Charms, i bag charm più desiderati del 2026. Per il Year of the Horse, la maison romana presenta una collezione che unisce cultura, storytelling e stile, offrendo pezzi collezionabili e di tendenza. I BFF Charms rappresentano un modo originale per personalizzare e arricchire i propri accessori, confermando il loro ruolo di protagonisti nel mondo della moda contemporanea.

Se pensavi che i bag charm fossero solo un trend passeggero, Fendi è qui per dirti il contrario. Per il Year of the Horse, la maison romana lancia una campagna che è un mix perfetto di cute culture, storytelling e fashion obsession: protagonisti assoluti i Fendi BFF Charms, ormai veri oggetti del desiderio per chi vive la moda come un gioco serio. Il risultato? Una campagna che sembra uscita direttamente dal nostro , ma con tutto il savoir-faire di una grande maison. Fendi punta sui BFF Charms per il Capodanno Lunare: i bag charm che stanno conquistando il 2026. Il cuore del progetto è un delicatissimo film in stop-motion, in cui i personaggi BFF si riuniscono per preparare i jiaozi, i tradizionali ravioli cinesi simbolo di unione e fortuna. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Fendi celebra il Capodanno Lunare con i BFF Charms: i bag charm più cute (e collezionabili) del 2026

