Ieri in Campania | dolore a Monteforte per la morte di Carmen

Ecco un’introduzione conforme alle tue indicazioni: Le notizie principali di ieri in Campania includono il dolore a Monteforte per la scomparsa di Carmen, una donna di 36 anni. La sua morte ha sconvolto la comunità, lasciando un senso di tristezza e incredulità. Di seguito, un riepilogo degli eventi più rilevanti della giornata, con particolare attenzione alla vicenda di Carmen e alle altre notizie di cronaca e attualità in regione.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, giovedì 15 gennaio 2026. Avellino – Si chiamava Carmela, ma tutti la chiamavano Carmen, 36 anni e una gioia irrefrenabile di vivere purtroppo spezzata da un destino crudele. Monteforte Irpino piange la scomparsa di Carmen Carullo, venuta a mancare dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro un male incurabile. La notizia ha scosso profondamente la comunità, che oggi si stringe intorno alla famiglia e ai tanti amici che l'hanno amata e stimata. (LEGGI QUI) Benevento – Il sindaco Clemente Mastella, con propri decreti, ha proceduto nella giornata odierna alla nomina della dottoressa Giovanna Razzano quale nuovo assessore al Bilancio, alle Finanze, ai Tributi e alla Programmazione economica del Comune di Benevento.

