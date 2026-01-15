Monteforte Irpino in lutto per Carmen | aveva solo 36 anni

Monteforte Irpino piange la scomparsa di Carmen Carullo, avvenuta a soli 36 anni. Dopo una lunga malattia, la sua perdita rappresenta un momento di grande dolore per la comunità. Carmen era conosciuta per la sua determinazione e il suo impegno, lasciando un ricordo indelebile tra amici e familiari. La città si unisce nel cordoglio, riconoscendo il valore della sua persona e il suo esempio di coraggio.

Monteforte Irpino, 15 gennaio 2026 – A soli 36 anni, Carmen Carullo se n'è andata. La sua morte, dopo una lunga lotta contro una malattia incurabile, lascia un dolore profondo nella comunità di Monteforte Irpino, che la ricordava per la sua professionalità e per la sua forza. Una forza che non ha mai tradito, neppure di fronte all'imprevedibile crudeltà del destino. Event planner di successo, Carmen aveva fatto della sua passione per l'organizzazione di eventi una carriera. Non si limitava a pianificare, ma dava a ogni progetto qualcosa di personale: una cura dei dettagli che la rendeva unica. Il suo talento era riconosciuto, ma ancor più lo era la sua capacità di essere una persona vera, sempre sorridente, sempre generosa nel suo impegno, nella sua disponibilità.

