I rom ci prendono per i fondelli Ratzinger santo e Crosetto | quindi oggi…
Oggi desidero condividere un breve aggiornamento sulla mia situazione personale. Attualmente sono ricoverato in ospedale, in una stanza dalla temperatura elevata che richiede di indossare una maglietta, mentre mia figlia è in body estivo. In un momento in cui le notizie spesso si intrecciano con polemiche e dilemmi, preferisco concentrarmi su aspetti semplici e autentici della vita quotidiana.
- Sono in ospedale, non vi dico esattamente dove, e la temperatura della stanza è talmente elevata che sono costretto a stare in maglietta e la mia figlioletta con il body estivo. A gennaio. La camera ha la finestra aperta e il riscaldamento sparato sotto: uno spreco, generalizzato per l’intero reparto. E noi, con le tasse, paghiamo. Mah. - Guardate che la storia del ladro nel Varesotto sta raggiungendo vette inimmaginabili. Prima la mamma rom che si chiede “me lo hanno ammazzato, perché?”, domanda a cui esiste una sola risposta: perché era un ladro, è entrato dove non doveva entrare e ha trovato qualcuno disposto a reagire. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
