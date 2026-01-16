I rom ci prendono per i fondelli Ratzinger santo e Crosetto | quindi oggi…

Da ilgiornale.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi desidero condividere un breve aggiornamento sulla mia situazione personale. Attualmente sono ricoverato in ospedale, in una stanza dalla temperatura elevata che richiede di indossare una maglietta, mentre mia figlia è in body estivo. In un momento in cui le notizie spesso si intrecciano con polemiche e dilemmi, preferisco concentrarmi su aspetti semplici e autentici della vita quotidiana.

- Sono in ospedale, non vi dico esattamente dove, e la temperatura della stanza è talmente elevata che sono costretto a stare in maglietta e la mia figlioletta con il body estivo. A gennaio. La camera ha la finestra aperta e il riscaldamento sparato sotto: uno spreco, generalizzato per l’intero reparto. E noi, con le tasse, paghiamo. Mah. - Guardate che la storia del ladro nel Varesotto sta raggiungendo vette inimmaginabili. Prima la mamma rom che si chiede “me lo hanno ammazzato, perché?”, domanda a cui esiste una sola risposta: perché era un ladro, è entrato dove non doveva entrare e ha trovato qualcuno disposto a reagire. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

i rom ci prendono per i fondelli ratzinger santo e crosetto quindi oggi8230

© Ilgiornale.it - I rom ci prendono per i fondelli, Ratzinger santo e Crosetto: quindi, oggi…

Leggi anche: La commovente telefonata di Crosetto, manettari su Crans Montana e Meloni: quindi, oggi...

Leggi anche: Il miracolo di Ratzinger. Ora può diventare santo

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

rom prendono fondelli ratzingerI rom ci prendono per i fondelli, Ratzinger santo e Crosetto: quindi, oggi… - Sono in ospedale, non vi dico esattamente dove, e la temperatura della stanza è talmente elevata che sono costretto a stare in maglietta e la mia figlioletta con il body estivo. ilgiornale.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.