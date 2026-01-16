Il miracolo di Ratzinger Ora può diventare santo

Il processo di canonizzazione di Benedetto XVI, noto come Ratzinger, rappresenta un passo importante per la Chiesa. Dopo la sua scomparsa, molti credenti rivolgono preghiere e richieste di intercessione, riflettendo sulla sua vita e il suo contributo spirituale. Questo percorso, che mira alla possibile beatificazione, si basa su un approfondito esame delle sue virtù e dell’eventuale miracolo. La sua figura resta un punto di riferimento per molti fedeli e per la comunità ecclesiale.

"Da quando Papa Benedetto XVI è tornato alla Casa del Padre, mi accorgo che non prego tanto per lui, ma chiedendo il suo aiuto e la sua intercessione. Spero che il processo di beatificazione venga avviato presto". Parola di monsignor Georg Gaenswein, per oltre vent'anni segretario personale di Joseph Ratzinger, da due anni nunzio apostolico nei Paesi Baltici. Intervenendo a un evento organizzato alla Biblioteca Nazionale Lituana, a Vilnius, Gaenswein ha raccontato la sua vita a fianco del Papa emerito. "Tutti gli anni di collaborazione insieme hanno lasciato un'esperienza indelebile", ha detto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il miracolo di Ratzinger. Ora può diventare santo Leggi anche: La causa di beatificazione di Papa Ratzinger e il "miracolo in vita" Leggi anche: “Solo la Madonna può aiutarmi”. Valeria Marini a Medjugorje: “Ora ho bisogno di un miracolo”

