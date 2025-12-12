Tutti gli appuntamenti natalizi ma anche musica teatro e non solo | gli eventi casertani nel week end dal 12 al 14 dicembre
Il weekend dal 12 al 14 dicembre a Caserta offre un calendario ricco di eventi natalizi, tra spettacoli per bambini, concerti a tema e iniziative culturali. Un'occasione per vivere l'atmosfera festiva della città con tante attività che coinvolgono tutte le età, rendendo il fine settimana speciale e all'insegna dello spirito natalizio.
Un ricchissimo programma di eventi natalizi in questo fine settimana. Spettacoli per i più piccoli ma anche concerti a tema natalizio e tanto altro per divertire tutte le età. La musica si farà apprezzare in ogni sua forma: dalla musica da camera all'house. Poi spazio agli spettacoli teatrali, al. Casertanews.it
