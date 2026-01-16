I bambini giocano a calcio? Pagate 45mila euro Bufera in Italia | la decisione che fa discutere

In Italia, un caso insolito ha attirato l’attenzione: a Palermo, i condomini del civico 42 di via Filippo Parlatore riceveranno un risarcimento di 45mila euro. La vicenda, che coinvolge un contenzioso tra residenti e altre parti, ha suscitato discussioni sulla gestione delle controversie condominiali. Questo episodio evidenzia come questioni di natura comune possano portare a decisioni economiche significative, anche in situazioni apparentemente semplici.

Un contenzioso insolito a Palermo si conclude con un risarcimento di 45mila euro ai condomini del civico 42 di via Filippo Parlatore. La causa riguarda i bambini che giocano a pallone nell’oratorio della parrocchia di Santa Teresa del Bambino di Gesù, ritenuti responsabili di disturbi della quiete. La vicenda, raccontata da Repubblica Palermo, ha radici nel 2015 e si è conclusa lo scorso novembre con la decisione del giudice Filippo Lo Presti, dopo un tentativo di conciliazione fallito ad aprile. La parrocchia aveva offerto 5mila euro, proposta rifiutata dai residenti. I condomini sostengono che l’attività dei bambini, ma anche di ragazzi e adulti, andasse avanti dalle 16 alle 20 nei giorni feriali e fino a mezzanotte nei weekend, generando un forte disturbo acustico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “I bambini giocano a calcio? Pagate 45mila euro”. Bufera in Italia: la decisione che fa discutere Leggi anche: Famiglia nel bosco, la proposta che fa discutere: è bufera Leggi anche: Rai, cancellato il programma: finito tutto in poche ore. La decisione che fa discutere Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Bambini giocano a calcio e disturbano, la parrocchia deve risarcire 45mila ai condomini - I bambini che giocano a pallone nell'oratorio disturbano la quiete dei condomini, i quali si rivolgono al giudice: alla fine ottengono un risarcimento di 45mila euro dalla parrocchia ... msn.com

