Famiglia nel bosco la proposta che fa discutere | è bufera

– Ci sono espressioni che andrebbero maneggiate con cura, e una in particolare è diventata la colonna sonora di ogni discussione pubblica: “Narrazione potente”. Quando spunta, di solito è il segnale che la realtà si è già arrampicata sugli specchi. Se poi viene applicata al caso della cosiddetta “famiglia nel bosco”, il rischio di confusione è assicurato. . Una vicenda che, partita come scelta radicale di isolamento – un’eco lontana di Thoreau e della sua foresta – è diventata rapidamente un fenomeno mediatico: servizi TV, prime pagine, talk show. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Famiglia nel bosco, la proposta che fa discutere: è bufera

