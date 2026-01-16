Hojbjerg Juve trattativa sfumata definitivamente | il suo agente smonta l’idea di un trasferimento i bianconero

La trattativa tra Hojbjerg e la Juventus è stata definitivamente cancellata, secondo quanto dichiarato dal suo agente. Dopo alcune settimane di discussioni, le parti non hanno trovato un accordo e il trasferimento non si realizzerà. La Juventus ora dovrà valutare altre opzioni sul mercato per rinforzare il reparto mediano. La notizia mette fine a un possibile trasferimento che sembrava vicino nelle settimane precedenti.

Hojbjerg Juve, trattativa sfumata definitivamente: il suo agente smonta l'idea di un trasferimento in bianconero. Le ultime novità. La Juventus deve registrare una brusca frenata su una delle piste monitorate per rinforzare la linea mediana in questa sessione invernale. Le voci su un possibile approdo a Torino di Pierre-Emile Højbjerg sono state infatti smentite categoricamente dal suo entourage. In un'esclusiva riportata da Fabrizio Romano sul proprio profilo X, Luca Puccinelli, agente del centrocampista del Marsiglia, ha voluto fare chiarezza sminuendo le indiscrezioni su un'uscita a gennaio.

