Chiesa Juve Federico ha ormai rotto con Slot Si avvicina il suo trasferimento in bianconero? Le ultimissime

Federico Chiesa e il Liverpool sembrano aver interrotto il loro rapporto, aprendo nuovi scenari per il suo futuro. Con le recenti indiscrezioni, si fa sempre più concreta l’ipotesi di un trasferimento in bianconero. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla situazione dell’esterno italiano e le possibili evoluzioni della trattativa.

Chiesa Juve, l’esterno italiano è ormai ai ferri corti con il Liverpool e per lui si potrebbero aprire le porte bianconere. Le ultimissime. Il destino di Federico Chiesa sembra aver imboccato una traiettoria circolare che punta dritta verso Torino. Dopo pochi mesi dall’addio che aveva scosso il mercato estivo, il nome dell’esterno azzurro torna a infiammare i sogni dei tifosi bianconeri. L’avventura in Premier League, iniziata con grandi speranze, si sta trasformando in un vero e proprio incubo sportivo per il classe 1997. Il feeling con il nuovo tecnico dei Reds non è mai scattato e la tensione è esplosa definitivamente durante l’ultimo impegno di coppa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

