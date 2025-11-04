Perugia Il saluto del Rettore Massimiliano Marianelli nel primo giorno di mandato

Care Colleghe e Cari Colleghi, inizia oggi il nostro cammino insieme. Lo intraprendiamo come Comunità che condivide una storia antica eppure sempre nuova, consapevoli della responsabilità comune, ma anche della gioia che nasce dal costruire qualcosa che ci appartiene. Ogni persona conta. Ogni gesto ha un peso. Ogni idea può fare la differenza.

