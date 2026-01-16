Guida agli eventi del weekend 16– 18 gennaio

Ecco la guida agli eventi del weekend dal 16 al 18 gennaio, proposta per offrire una panoramica chiara e completa delle principali iniziative in programma. Tra esposizioni, manifestazioni culturali e appuntamenti artistici, questa selezione permette di scoprire le opportunità di intrattenimento e approfondimento nel territorio, aiutando a pianificare il tempo libero con attenzione e cura.

L'agenda di questo fine settimana è ricca di incontri e appuntamenti dedicati a un pubblico di tutte le età, dal teatro alla comicità, dall'arte alla musica, senza dimenticare la buona cucina. Bergamo diventa così un mosaico di opportunità per lasciarsi sorprendere e. vivere a pieno la bellezza della nostra bellezza. La serata si aprirà all'insegna delle storie con il festival letterario «Presente Prossimo», che alla Sala civica museale di piazza Ferrari a Rovetta ospiterà Davide Longo. Autore poliedrico, capace di muoversi con naturalezza tra romanzo, sceneggiatura e letteratura per l'infanzia, Longo porterà il pubblico dentro il suo universo narrativo fatto di montagne, personaggi complessi e sguardi ironici sulla realtà.

