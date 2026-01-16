Dopo il maltempo, si evidenziano le criticità sulla viabilità locale, tra cui il guardrail abbattuto sulla rotatoria, problema rimasto irrisolto da tempo. La situazione rappresenta un potenziale rischio per la sicurezza degli automobilisti e richiede interventi tempestivi per garantire condizioni di guida più sicure e un miglioramento complessivo della circolazione nel territorio.

"Terminata l’emergenza maltempo, si evidenziano le criticità della viabilità che caratterizzano il nostro territorio". Arriva un’altra interpellanza da parte del capogruppo consiliare Roberto Badolato, diretta all’amministrazione comunale. L’interpellanza, l’ennesima nel giro di poche settimane, ha al centro la sicurezza legata alla viabilità. In particolare, viene sottolineata la situazione di pericolo sulla rotatoria della SS 495: "Constatato che sulla rotatoria della SS 495 all’intersezione con la SP 29 in direzione Runco per via Ferrara – così scrive Badolato – da tempo è presente una situazione di pericolo causata dall’abbattimento del guard-rail di protezione posizionato sul lato destro banchina della rotatoria". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Guardrail abbattuto sulla rotatoria. Pericolo che si protrae da tempo"

Leggi anche: Tutto quello che c'è da sapere sulla nuova presunta coppia dello spettacolo: il conduttore e l'attrice si frequenterebbero da tempo in segreto

Leggi anche: Aceto balsamico . Sulla rotatoria svetta la bottiglia di Giugiaro ‘firmata’ da Carnevali

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Guardrail abbattuto sulla rotatoria. Pericolo che si protrae da tempo.

Il 60enne si è sentito male mentre guidava il suo camion sull'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria Il camion si è schiantato contro il guardrail facebook