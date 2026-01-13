Sempre più valore alle eccellenze italiane

Il Ministero degli Affari Esteri e ICE promuovono il ruolo di Firenze come capitale della moda italiana, sostenendo i saloni Pitti Immagine 2026. Queste iniziative rafforzano la presenza internazionale del Made in Italy, favorendo l’incoming di operatori esteri e valorizzando le eccellenze del settore. Un impegno volto a consolidare la posizione di Firenze nel panorama globale della moda e a promuovere l’innovazione e la qualità delle imprese italiane.

Uno sguardo che va ben oltre i confini nazionali per dare valore al Made in Italy. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese, promuovono il ruolo di Firenze nelle strategie globali della moda italiana attraverso il sostegno ai saloni moda 2026 di Pitti Immagine, un contributo fondamentale per il programma di incoming dei migliori operatori esteri e di comunicazione.

