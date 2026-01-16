Greta la rocker 53enne di Erba scomparsa dal 2022 | il viaggio in Veneto l’auto fantasma e il telefono muto Che fine ha fatto?

Greta Spreafico, 53enne di Erba, è scomparsa nel 2022. Dopo un viaggio in Veneto, la sua auto è stata trovata abbandonata e il suo telefono spento, senza tracce certe. A distanza di due anni, la Procura di Rovigo ha nuovamente richiesto l’archiviazione delle indagini. Restano ancora molte domande senza risposta sulla sua sorte e sulle circostanze della scomparsa.

Erba (Como), 16 gennaio 2026 – Per la seconda volta la Procura di Rovigo ha chiesto l'archiviazione delle indagini sulla scomparsa di Greta Spreafico. Che fine abbia fatto la rocker erbese di 53 anni di cui non si hanno notizie dalla notte tra il 3 e 4 giugno 2022, sembra destinata a essere una domanda che non avrà mai una risposta certa. Ma nel frattempo il Gip ha accolto la richiesta di opposizione all'archiviazione depositata dall'avvocato di parte civile, Nunzia Barzan, che già nel maggio del 2024, grazie a un'istanza presentata in Procura aveva consentito la riapertura delle indagini. L'udienza è stata fissata per il 13 marzo.

