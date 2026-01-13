Due cartoni della pizza la bicicletta chiusa con il lucchetto il telefono muto | cosa sappiamo sulla scomparsa di Annabella Martinelli

Non ci sono aggiornamenti sulla scomparsa di Annabella Martinelli, studentessa di 22 anni scomparsa dal 6 gennaio. Attualmente, le forze dell'ordine continuano le indagini senza novità rilevanti, e le ricerche condotte finora non hanno portato a nuove tracce. La vicenda rimane sotto attenzione, con l’obiettivo di trovare risposte e chiarimenti sulla sua sparizione.

Non ci sono novità per quanto riguarda le ricerche di Annabella Martinelli, studentessa ventiduenne scomparsa dal 6 gennaio. L'ultima sua traccia risale alla serata di mercoledì 7, filmata in bicicletta dalle videocamere di sorveglianza di Teolo (Padova), suo paese di residenza. Oggi le ricerche sono proseguite nella zona del Parco Regionale dei Colli Euganei. Setacciate strade e sentieri del Passo delle Fiorine, Villa di Teolo e Monte Altore. Le ricerche riprenderanno mercoledì e continueranno almeno fino al tardo pomeriggio di venerdì. A condurle sono i volontari della Protezione Civile, dai Vigili del Fuoco e dai Carabinieri sotto il coordinamento della Prefettura di Padova.

