Goggia occasione discesa a Tarvisio Impresa Franzoni a Wengen Casse 8°
Sabato 17 gennaio a Tarvisio, Goggia cerca una buona prestazione in discesa, una disciplina in cui finora ha incontrato alcune difficoltà. Nel frattempo, a Wengen, Franzoni si prepara a un’importante prova, mentre Casse si posiziona all’ottavo posto in classifica. L’appuntamento in Friuli rappresenta un’opportunità per le atlete italiane di migliorare la propria performance e consolidare la propria presenza nel circuito di sci alpino.
SCI ALPINO. Sabato 17 gennaio in Friuli (alle 10,45) la bergamasca va a caccia dell’acuto in libera dove finora ha faticato. Splendido successo del bresciano nel superG in Svizzera, buona prova del poliziotto di Chiuduno. Una discesa per ricominciare a risalire la classifica, quella di Coppa e quella della fiducia. Sabato 17 gennaio a Tarvisio (alle 10,45), dove il circo bianco torna dopo 15 anni, Sofia Goggia cerca l’acuto in libera che finora le è mancato, a poco più di 20 giorni dalle Olimpiadi. La campionessa bergamasca, che partirà col pettorale numero 10, deve invertire il trend che l’ha vista lontana dalle migliori nelle due prove cronometrate dei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: LIVE Sci alpino, Prova discesa Wengen 2026 in DIRETTA: pazzesco Franzoni! Rifila quasi un secondo e mezzo a tutti! 2° Casse!
Leggi anche: Sci alpino oggi in TV, dove vedere la Discesa femminile a Tarvisio e la Discesa maschile a Wengen: orari e programma
Goggia, occasione discesa a Tarvisio. Impresa Franzoni a Wengen, Casse 8°; Primo approccio azzurro a Tarvisio, l'analisi di Goggia: 'Neve soffice, bisogna diluire bene le pressioni'; Quando parte Sofia Goggia nella discesa di Tarvisio 2026: orario, n. di pettorale, tv; Sci alpino femminile oggi, discesa libera a Tarvisio con Sofia Goggia: a che ora e dove vederla in diretta.
Goggia, occasione discesa a Tarvisio. Impresa Franzoni a Wengen, Casse 8° - Sabato 17 gennaio in Friuli (alle 10,45) la bergamasca va a caccia dell’acuto in libera dove finora ha faticato. ecodibergamo.it
Sci oggi in tv: dove vedere la discesa libera di Tarvisio. Orari, favorite e pettorali - Sofia Goggia a caccia del primo successo stagionale in libera, Lindsey Vonn vuole continuare a stupire a 41 anni. sport.quotidiano.net
Dove vedere in tv Sofia Goggia nella discesa libera di Tarvisio, Coppa del Mondo di sci - Sofia Goggia guiderà l’Italia all’assalto del podio nella prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. msn.com
Biathlon inesistente; Bob-Slittino-Skeleton cosa; Short track boh; Figura se magna; Hockey prendo solo per il mal di testa Solo sci alpino e Goggia-Brignone, fine. Occasione persa, possiamo dirlo gia da ora. Comunicativamente è ahimè un fallimento olimpi x.com
la Repubblica. . Vincere alla Sofia Goggia. Con un’ora di pianto alla vigilia per "l’occasione d’oro buttata", le emoticon su Instagram con la mano sulla bocca a coprire le parolacce poche ore prima di trionfare in superG. Dialogando con l’allenatore della Roma, - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.