Sabato 17 gennaio a Tarvisio, Goggia cerca una buona prestazione in discesa, una disciplina in cui finora ha incontrato alcune difficoltà. Nel frattempo, a Wengen, Franzoni si prepara a un’importante prova, mentre Casse si posiziona all’ottavo posto in classifica. L’appuntamento in Friuli rappresenta un’opportunità per le atlete italiane di migliorare la propria performance e consolidare la propria presenza nel circuito di sci alpino.

SCI ALPINO. Sabato 17 gennaio in Friuli (alle 10,45) la bergamasca va a caccia dell’acuto in libera dove finora ha faticato. Splendido successo del bresciano nel superG in Svizzera, buona prova del poliziotto di Chiuduno. Una discesa per ricominciare a risalire la classifica, quella di Coppa e quella della fiducia. Sabato 17 gennaio a Tarvisio (alle 10,45), dove il circo bianco torna dopo 15 anni, Sofia Goggia cerca l’acuto in libera che finora le è mancato, a poco più di 20 giorni dalle Olimpiadi. La campionessa bergamasca, che partirà col pettorale numero 10, deve invertire il trend che l’ha vista lontana dalle migliori nelle due prove cronometrate dei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Goggia, occasione discesa a Tarvisio. Impresa Franzoni a Wengen, Casse 8°

