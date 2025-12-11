Ma sono lei e Alberto Stasi Garlasco salta fuori dal pc di Chiara Poggi

Nel caso di Chiara Poggi, nuove rivelazioni emergono dal computer di Chiara stessa, portando alla luce elementi inaspettati. Dopo anni di silenzi e archiviazioni, la vicenda sembra riaccendersi, coinvolgendo anche Andrea Sempio e riaprendo vecchie questioni legate a Garlasco.

Nel caso di Andrea Sempio, dopo anni di silenzi e archiviazioni, tutto sembra improvvisamente tornare in superficie con una forza inattesa. Il suo nome, comparso già nei primi mesi dell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, non era mai del tutto scomparso dal dibattito pubblico, ma per lungo tempo l’attenzione generale si era concentrata sulla figura di Alberto Stasi, poi condannato a 16 anni. Oggi, però, la narrazione si incrina: alcuni elementi riemersi negli ultimi mesi, uniti alle nuove analisi scientifiche, riportano Sempio al centro di uno dei gialli più intricati della cronaca italiana. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Delitto di Garlasco, i periti in tv: cosa c’era dentro i pc di Chiara Poggi e Alberto Stasi - Dettagli importanti in merito al delitto di Garlasco con particolare focus ai computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi. newsmondo.it scrive

ULTIM’ORA – Garlasco, ora su Stasi non ci sono più dubbi | L’indizio che cambia il processo e annienta la difesa - Un punto fermo che sconvolge un caso fermo da 18 anni, quello che hanno scoperto su Stati blocca tutto. Scrive romait.it