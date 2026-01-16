Garlasco dopo mesi di attesa l’annuncio ufficiale sull’indagine

Dopo mesi di attesa, la Corte di Cassazione ha emesso un pronunciamento ufficiale riguardo all’indagine della Procura di Brescia sul caso Garlasco. La decisione riguarda l’ipotesi di corruzione in atti giudiziari, fornendo chiarezza sulla vicenda e segnando un punto importante nel procedimento. Questo comunicato presenta i fatti in modo obiettivo e diretto, offrendo un’informazione precisa e affidabile.

La Corte di Cassazione ha messo un punto fermo sull’inchiesta della Procura di Brescia che ipotizzava una corruzione in atti giudiziari legata al caso Garlasco. I giudici della Suprema Corte hanno infatti bocciato il ricorso presentato dai pm bresciani, bloccando di fatto l’indagine che coinvolgeva l’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti. La sesta sezione penale ha disposto un “rigetto totale” del ricorso della Procura guidata da Francesco Prete e della pm Claudia Moregola contro l’ordinanza con cui il tribunale del Riesame di Brescia aveva annullato i sequestri di numerosi dispositivi informatici appartenenti al magistrato in pensione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: “Nelle prossime ore, non è escluso”. Garlasco, l’annuncio sui nuovi sviluppi dell’indagine Leggi anche: Liste d'attesa chiuse ed esami medici non prenotabili, spuntano altri 18 casi: "Dopo 8-10 mesi ancora in attesa di una visita, tra questi due malati oncologici" Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Garlasco, Sempio si racconta: «Penso che Stasi sia colpevole, credo nella giustizia»; Ignoto X con Pino Rinaldi, puntata integrale del 15/1/2026; Dal caso Garlasco a Resinovich: tutti i delitti (e i processi) del 2026; Andrea Sempio a Verissimo: l'ospitata che riaccende il dibattito sul delitto di Garlasco. Garlasco, i dubbi sulla prima indagine e l'ipotesi della criminologa sul "gioco crudele e sadico" - A Zona Bianca si parla dei dubbi sulle prime indagini sul delitto di Garlasco, la criminologa Ruffini avanza una ipotesi su dinamiche sadiche ... virgilio.it Garlasco, gli ultimi aggiornamenti - ore 14 - 12/01/2026 - Dalle testimonianze sulle indagini del passato all'attesa per la consulenza di Cristina Cattaneo, medico antropologo, professoressa ordinaria di Medicina Legale all'Università degli Studi di Milano e ... msn.com

Garlasco, De Rensis: “Da Cataliotti parole gravissime”/ “Nella perizia Albani non emerge mai Stasi…” - A Mattino 5 si è tornati a parlare del delitto di Garlasco: i commenti di Cataliotti e De Rensis alla perizia della dottoressa Albani Nella diretta odierna della trasmissione Mattino 5 si è tornati a ... ilsussidiario.net

Caso Garlasco, nei pc di Alberto e Chiara il possibile movente?

#Garlasco, Stasi e l'ipotetico percorso dopo il delitto di Chiara #Mattino5 x.com

Mattino 5. . #Garlasco, Stasi e l'ipotetico percorso dopo il delitto di Chiara #Mattino5 - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.