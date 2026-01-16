La Cassazione ha respinto l'inchiesta sulla presunta corruzione tra Venditti e Sempio, riguardante il caso di Garlasco. La decisione riguarda anche il sequestro dei telefoni del magistrato in pensione, confermando l'assenza di elementi sufficienti per proseguire le indagini. La vicenda coinvolge l'ex procuratore di Pavia e il padre di Sempio, nel contesto di un procedimento che ora si conclude senza ulteriori approfondimenti giudiziari.

La Cassazione boccia l'inchiesta su corruzione Venditti-Sempio relativa al delitto di Garlasco e sui possibili "20-30 mila euro" che Giuseppe Sempio, papà di Andrea, avrebbe versato al magistrato in pensione per archiviare l'accusa nei confronti del figlio nel 2017. Dalla Suprema Corte è arrivato un "rigetto totale" del ricorso presentato dalla procura di Brescia contro l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame il 17 novembre 2025 ha annullato i sequestri di tre telefoni, due pc, due Ipad, due hard disk e due chiavette usb in uso al magistrato 72enne in pensione, ed eseguito il 24 ottobre. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, Cassazione boccia l’inchiesta su corruzione Venditti-Sempio: no al sequestro dei telefoni del magistrato in pensione

Leggi anche: Delitto Garlasco, Cassazione boccia l’inchiesta corruzione Venditti-Sempio: no al sequestro dei telefoni

Leggi anche: Garlasco, la Cassazione boccia l'inchiesta corruzione Venditti-Sempio

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Caso Garlasco: Cassazione boccia ricorso Procura e dà ragione a Venditti su sequestro - La sesta sezione della Cassazione dà ragione a Mario Venditti e pronuncia il "rigetto totale" del ricorso con cui la Procura di Brescia ha tentato - iltempo.it