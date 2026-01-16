Delitto Garlasco Cassazione boccia l’inchiesta corruzione Venditti-Sempio | no al sequestro dei telefoni
La Corte di Cassazione ha respinto l’inchiesta della Procura di Brescia riguardante l’ex procuratore aggiunto Mario Venditti, coinvolto in un caso di presunta corruzione. La decisione riguarda il sequestro dei telefoni di Venditti e Sempio, padre di Andrea Sempio, coinvolto nell’archiviazione del caso Chiara Poggi. La sentenza chiarisce il quadro giudiziario, confermando la validità delle recenti valutazioni legali sulla vicenda.
La Corte di Cassazione boccia l’inchiesta della Procura di Brescia sull’ ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, per la presunta corruzione in atti giudiziari con “20-30mila euro” che avrebbe ricevuto da Giuseppe Sempio, padre di Andrea Sempio, per archiviare la posizione del figlio nel 2017 dall’accusa di aver ucciso Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007. Dai giudici della sesta sezione penale della Suprema Corte arriva un “rigetto totale” del ricorso, presentato dal Procuratore di Brescia Francesco Prete e dalla pm Claudia Moregola, contro l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Brescia il 17 novembre 2025 ha annullato i sequestri di tre telefoni, due pc, due Ipad, due hard disk e due chiavette usb in uso al magistrato 72enne in pensione, ed eseguito il 24 ottobre. 🔗 Leggi su Lapresse.it
