Garlasco Cassazione annulla sequestri

La Cassazione ha respinto il ricorso della Procura di Brescia e ha annullato i sequestri dei dispositivi informatici dell'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti. La decisione riguarda cellulari, hard disk e computer, e segna un importante passaggio nel procedimento legale. La vicenda evidenzia l'importanza delle garanzie processuali e dei diritti dell’indagato nel rispetto delle norme giuridiche italiane.

11.35 La Cassazione ha respinto il ricorso della Procura di Brescia contro il provvedimento con cui il Riesame annullava il sequestro dei dispositivi informatici (cellulari, hard disk e pc) dell'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti. Questi è indagato per corruzione in atti giudiziari per i soldi che avrebbe chiesto ai Sempio per archiviare la posizione di Andrea, nel 2017,sull'omicidio di Chiara Poggi. La Cassazione conferma l'annullamento del sequestro con "rigetto totale" del ricorso dei Pm. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Garlasco e “sistema Pavia”, i pm di Brescia ricorrono in Cassazione contro gli annullamenti dei sequestri Leggi anche: Sistema Pavia: il Riesame annulla i sequestri a Venditti e Mazza La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Delitto Garlasco, Cassazione boccia l’inchiesta corruzione Venditti-Sempio: no al sequestro dei telefoni - La Corte di Cassazione boccia l'inchiesta della Procura di Brescia sull'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, per la presunta corruzione in atti ... msn.com

