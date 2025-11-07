Sistema Pavia | il Riesame annulla i sequestri a Venditti e Mazza

Il Tribunale del Riesame di Brescia ha annullato il decreto di perquisizione e sequestro dei dispositivi elettronici a carico dell'ex procuratore Mario Venditti e del pm Pietro Paolo Mazza nell'ambito dell'inchiesta 'Clean 3' in cui sono accusati di corruzione e peculato. E' stato quindi accolto il ricorso presentato dagli avvocati Massimo Dinoia per Mazza e Domenico Aiello per Venditti.

