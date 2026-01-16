Fs Logistix | HSL Belgium si aggiudica gara per manovra nel porto di Anversa

Fs Logistix, tramite la controllata HSL Belgium, si è aggiudicata la gara per la gestione delle operazioni di manovra ferroviaria nel porto di Anversa. La collaborazione mira a ottimizzare le attività logistiche e migliorare l’efficienza delle operazioni portuali, rafforzando la presenza nel settore dei servizi intermodali. Questa assegnazione rappresenta un passo importante nel consolidamento delle competenze di Fs Logistix nell’ambito della mobilità sostenibile e integrata.

FS Logistix, attraverso HSL Belgium, gestirà le operazioni di manovra ferroviaria all'interno del porto di Anversa. La società belga, controllata da TXLogistik, si è aggiudicata la gara d'appalto per la gestione delle operazioni di primo e ultimo miglio per la Zona 6A (Marshalldok) dell'area portuale di Anversa.HSL Belgium svolgerà un ruolo fondamentale nella logistica e manovra ferroviaria in modo green, anche grazie all'utilizzo di locomotive ibride di nuova generazione. L'aggiudicazione si aggiunge alla recente acquisizione da parte di FS Logistix del 30% delle quote per la gestione del terminal Mainhub di Anversa in partnership con Lineas e delle linee commerciali tra Belgio e Italia.

