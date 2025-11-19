FS Logistix De Filippis premiata al WE Award – Women Excellence

Tpi.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’AD di FS Logistix Sabrina De Filippis ha ricevuto ieri sera una menzione speciale nell’ambito del prestigioso WE AwardWomen Excellence 2025 de Il Sole 24 Ore, durante la cerimonia Women at the Top al Teatro Lirico Giorgio Gaber. L’evento, organizzato in collaborazione con Financial Times e con la media partnership di Sky Tg24, ha celebrato l’empowerment femminile, premiando storie di successo provenienti da istituzioni, imprese, ricerca, cultura, spettacolo e sport. De Filippis è stata premiata per aver saputo guidare con determinazione e lungimiranza la trasformazione di FS Logistix in un protagonista europeo della logistica integrata, anche grazie all’operazione di rebranding con la nascita del nuovo naming e il lancio della piattaforma digitale integrata fslogistix. 🔗 Leggi su Tpi.it

fs logistix de filippis premiata al we award 8211 women excellence

© Tpi.it - FS Logistix, De Filippis premiata al WE Award – Women Excellence

Leggi anche questi approfondimenti

fs logistix de filippisFS LOGISTIX, DE FILIPPIS PREMIATA AL WE AWARD – WOMEN EXCELLENCE 2025 - L’AD di FS Logistix Sabrina De Filippis ha ricevuto ieri sera una menzione speciale nell’ambito del prestigioso WE Award ... ilnautilus.it scrive

fs logistix de filippisFS Logistix: De Filippis premiata al WE Award-Women Excellence. Riconoscimento a leadership femminile nella logistica - (FERPRESS) – Roma, 19 NOV – L’AD di FS Logistix Sabrina De Filippis ha ricevuto ieri sera una menzione speciale nell’ambito del prestigioso WE Award – Women Excellence 2025 de Il Sole 24 Ore, durante ... Come scrive ferpress.it

De Filippis (Fs Logistix), piano investimenti da 2,16 miliardi - La nuova piattaforma digitale integrata di Fs Logistix "rappresenta un tassello indispensabile del piano strategico 2025- Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Fs Logistix De Filippis