Frosinone MezzaCioci…ra 2026
Il 25 gennaio 2026, a Frosinone, presso il Parco Matusa, si svolgerà la decima edizione della MezzaCioci…ra, valida come Campionato Nazionale AICS di Mezza Maratona. La gara comprende un percorso di 21,097 km più 9,600 km, offrendo un’occasione per atleti e appassionati di confrontarsi su un tracciato ormai consolidato. Un evento che si inserisce nel calendario sportivo della regione, promuovendo la corsa come momento di
