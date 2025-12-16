Terrària e Ra di Spina a Mediterranea Lecce

Terraria e Ra di Spina si esibiranno in un doppio concerto a Mediterranea, centro culturale dedicato alla musica di qualità. L'evento valorizza le sonorità del Salento, del Sud Italia e del Mediterraneo, offrendo un’esperienza unica per gli appassionati di musica tradizionale e contemporanea. Un appuntamento imperdibile per scoprire le ricchezze sonore di questa regione.

Doppio concerto a Mediterranea, centro culturale dedito alla musica di qualità, con un focus sulle musiche del Salento, del Sud Italia e del Mediterraneo.Alle 19.00, il duo Terrària, progetto di musica popolare della Valle d'Itria, formato da Pasquale Barletta (organetto e tamburello) e Silvia. Lecceprima.it

