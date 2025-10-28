IT – Welcome to Derry 1×01 Il Pilota | la recensione del primo episodio della serie

IT: Welcome to Derry è il nuovo prequel targato HBO ambientato nel 1962, ideato da Jason Fuchs, Brad Caleb Kane e Andy Muschietti. La serie nasce per esplorare le origini del mito di Pennywise e raccontare come l’orrore si sia radicato nella cittadina di Derry molto prima degli eventi visti nei film di Muschietti del 2017 e 2019. L’episodio pilota si apre con la storia di Matty Clements, un ragazzo in fuga che cerca di scappare da Derry dopo essere stato sorpreso al cinema senza biglietto. Fa autostop nel cuore della notte, sperando di lasciare la città, ma il suo viaggio si trasforma in un incubo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - IT – Welcome to Derry 1×01, “Il Pilota”: la recensione del primo episodio della serie

