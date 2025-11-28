Palestra Juventus | sarà l’osservato speciale contro il Cagliari all’Allianz Stadium La dirigenza bianconera prenderà appunti cosa filtra sul possibile colpo per la fascia

Palestra Juventus: l’esterno del Cagliari è l’osservato speciale domani all’Allianz Stadium. La dirigenza lo visiona, le novità sul possibile colpo. La sfida dell’Allianz Stadium non mette in palio solo tre punti pesanti per la classifica, ma si trasforma in un vero e proprio casting di mercato a cielo aperto. Domani pomeriggio, sabato 29 novembre (ore 18:00), durante Juve-Cagliari, gli occhi della dirigenza bianconera non saranno puntati solo sui propri beniamini, ma si sposteranno con insistenza sulla fascia destra della formazione ospite. L’osservato speciale numero uno ha un nome e un cognome: Marco Palestra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

