Palestra Juventus | sarà l’osservato speciale contro il Cagliari all’Allianz Stadium La dirigenza bianconera prenderà appunti cosa filtra sul possibile colpo per la fascia
Palestra Juventus: l’esterno del Cagliari è l’osservato speciale domani all’Allianz Stadium. La dirigenza lo visiona, le novità sul possibile colpo. La sfida dell’Allianz Stadium non mette in palio solo tre punti pesanti per la classifica, ma si trasforma in un vero e proprio casting di mercato a cielo aperto. Domani pomeriggio, sabato 29 novembre (ore 18:00), durante Juve-Cagliari, gli occhi della dirigenza bianconera non saranno puntati solo sui propri beniamini, ma si sposteranno con insistenza sulla fascia destra della formazione ospite. L’osservato speciale numero uno ha un nome e un cognome: Marco Palestra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Scopri altri approfondimenti
In occasione del Meet&Greet con i tifosi nel nuovo Doppio Malto di Sestu, il giocatore del Cagliari Marco Palestra ha parlato con i giornalisti presenti a pochi giorni dalla partita con la Juventus di sabato 29 novembre. Leggi tutte le sue dichiarazioni su Centotre - facebook.com Vai su Facebook
#Cagliari Dalla sua stagione in rossoblù al prossimo incontro con la Juventus, passando per il sogno #Nazionale: le parole di Marco #Palestra Vai su X
Juventus, procede il recupero di Bremer: il difensore già in palestra dopo l’operazione - Il difensore brasiliano, come comunicato da lui stesso una Instagram Story, ha cominciato la riabilitazione in ... Da gianlucadimarzio.com
Juventus, Bremer lavora in palestra per recuperare dall'infortunio: "No pain, no gain" - Sono queste le parole che Gleison Bremer, difensore della Juventus, ha usato sul proprio profilo Instagram per commentare una foto che ... Lo riporta tuttomercatoweb.com
Juventus, Bremer si allena già in palestra dopo l'operazione: "Un passo avanti" - Gleison Bremer ha pubblicato pochi minuti fa sul proprio profilo Instagram una storia nella quale si allena in palestra dopo l'operazione al menisco mediale del ginocchio sinistro. Scrive tuttomercatoweb.com