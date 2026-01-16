In questa intervista di FOCUS, esploriamo oltre dieci anni di carriera di Giorgia Tesio, atleta di riferimento nell’arrampicata sportiva italiana. Dal suo debutto internazionale giovanile al recente trionfo nel Campionato Italiano Boulder 2025, analizziamo crescita, maturità e gestione della pressione. Un racconto autentico di passione, resilienza e impegno, che evidenzia il percorso di un’atleta impegnata a mantenere alti i livelli di competitività nel tempo.

Intervista a Giorgia Tesio, una delle atlete simbolo dell’arrampicata sportiva italiana In questo episodio di FOCUS ripercorriamo oltre dieci anni di carriera ad altissimo livello, dai primi successi internazionali giovanili fino alla vittoria del Campionato Italiano Boulder 2025 Parliamo di: * crescita sportiva e maturità mentale * boulder e lead: differenze, scelte e sfide * gestione della pressione e continuità nel tempo * identità, valori e appartenenza al Centro Sportivo Esercito Un racconto autentico di talento, resilienza e passione, che va oltre il risultato e racconta cosa significa restare competitivi anno dopo anno Iscriviti al canale, lascia un e attiva la campanella per non perdere le prossime interviste! #FOCUS #GiorgiaTesio #arrampicatasportiva #boulder #lead #climbing #TeamItalia #Esercito #intervista?. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - FOCUS – Giorgia Tesio | Dieci anni al vertice, dall’oro giovanile al titolo italiano 2025

