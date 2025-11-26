Finti tecnici del gas arrestati a Torino rubati 52mila euro | così svaligiavano le case video

Due uomini arrestati a Torino: si fingevano tecnici del gas per derubare anziani, sottratti gioielli e contanti per 52mila euro. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Finti tecnici del gas arrestati a Torino, rubati 52mila euro: così svaligiavano le case (video)

Finti tecnici dell’acqua in azione in Valle Sacra: scatta una nuova allerta truffe a Castelnuovo Nigra - facebook.com Vai su Facebook

Torino: furti nelle case di persone anziane, due finti tecnici del gas arrestati - Si fingevano tecnici del gas per entrare e depredare le case di ignari anziani i due uomini arrestati dalla Squadra mobile di Torino, che ha eseguito nei loro confronti un’ordinanza di applicazione ... poliziadistato.it scrive

Truffe ad anziani a Torino, si fingevano tecnici del gas: 2 arresti - Un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari a carico è stata eseguita dalla polizia di Torino a carico rispettivamente, di un trentaseienne e di un quarantunenne, entrambi ... Come scrive tg24.sky.it

Da Pinerolo a Rivoli, si fingevano tecnici del gas e derubavano gli anziani: in manette rom - In manette una coppia di rom, di 36 e 41 anni, che truffavano e derubavano gli anziani in provincia di Torino. Si legge su torinoggi.it