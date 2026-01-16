Ferrovie del Messico Gian Marco Griffi oggi in Biblioteca

Oggi a Arezzo si apre il festival “Scrittori in Circolo”, organizzato dalla Rete Documentaria Aretina e le biblioteche dei Comuni coinvolti. L’evento, in collaborazione con i circoli di lettura e la libreria Feltrinelli, vede la partecipazione di Gian Marco Griffi e si inserisce nel calendario culturale sostenuto dalla Regione. Un’occasione per approfondire temi letterari e promuovere la cultura nella provincia.

Arezzo, 16 gennaio 2026 – Parte oggi con Gian Marco Griffi il festival " Scrittori in Circolo", rassegna d'incontri letterari a cura della Rete Documentaria Aretina e le "sue" biblioteche, di 11 Comuni in collaborazione con i circoli di lettura della provincia e la libreria Feltrinelli di Arezzo, con il sostegno della Regione. Un grande evento che celebra la passione per la lettura ed esalta il ruolo dei Comuni nel tessuto culturale. Da oggi al 28 marzo biblioteche e altri luoghi come teatri, auditorium e sale istituzionali si animeranno in un fitto calendario di presentazioni di libri pubblicati tra il 2024 e l'anno appena iniziato dai più importanti autori e autrici del panorama editoriale italiano, una proposta poliedrica per andare incontro agli interessi di un vasto pubblico.

Griffi:“La vera digressione è la libertà di guardare il mondo dal proprio punto di vista” - Gian Marco Griffi, l’autore di “Ferrovie del Messico” (uscito nel 2022, edito da Laurana, finalista al Premio Strega, 60 mila copie vendute e tradotto in tre lingue, tedesco, francese e slovacco) ... torino.repubblica.it

