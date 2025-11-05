Buon compleanno Gian Franco Lepore Dubois Marco Verratti…

Romadailynews.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Buon compleanno Gian Franco Lepore Dubois, Marco Verratti, Leandro Castan, Elke Sommer, Art Garfunkel, Federico Fauttilli, Bernard Henri Lévy, Raffaele Morelli, Goffredo Bettini, Aurelio Andreazzoli, Roberta Paladini, Pietro Langella, Tatum O’Neal, Jean-Pierre Papin, Fabio Porta, Giulia Decordi, Stefania Corna, Edoardo Stochino.. Oggi 5 novembre compiono gli anni: Gian Franco Lepore Dubois, giornalista; Adalberto Baldoni, giornalista, saggista, politico; Angelo Camis, compositore, paroliere, discografico;  Mario Orfini, regista, sceneggiatore, produttore; Guglielmo Forni Rosa, storico; Giorgio Biavati, attore; Luisa Morgantini, politica; Giulio Paolini, pittore, scultore; Elke Sommer, attrice, cantante, pittrice; Art Garfunkel, cantautore; Robinio Costi, politico; Filadelfio Puglisi, ingegnere; Franco Trappoli, politico; Federico Fauttilli, politico; Bernard Henri Lévy, filosofo, giornalista; Raffaele Morelli, psichiatra, scrittore; Angelo Compagnon, politico; Luis Molteni, attore; Ettore Palmiro Pedroni, politico; Goffredo Bettini, politico; Giorgio Repetto, ex calciatore, allenatore, dirigente. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

buon compleanno gian franco lepore dubois marco verratti8230

© Romadailynews.it - Buon compleanno Gian Franco Lepore Dubois, Marco Verratti…

Altre letture consigliate

buon compleanno gian francoBuon compleanno Diego! Gli auguri a Maradona dai compagni dei primi due scudetti del Napoli - Lo ha realizzato e pubblicato sui social l’associazione Legends Napoli cui partecipano tutti i campion ... Segnala napoli.repubblica.it

buon compleanno gian francoDiego65, da Bruscolotti a Zola il buon compleanno a Maradona dai compagni dei due scudetti azzurri - Praticamente tutti: Careca, Giordano, Carnevale, Alemao, Renica, Francini, Giovanni Galli, Ferrario, Ciro Muro. Come scrive napoli.repubblica.it

Buon compleanno, Mario Trevi, Enrico Albertosi, Sofia di Grecia - Personaggi noti e meno noti festeggiano oggi il loro compleanno - Si legge su romadailynews.it

Cerca Video su questo argomento: Buon Compleanno Gian Franco