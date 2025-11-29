Sorpreso con la droga era già destinatario di un provvedimento di espulsione dallo Stato

Nella notte dello scorso 26 novembre, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Pisa hanno denunciato in stato di libertà un cittadino extracomunitario di 43 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'intervento è stato eseguito in via di Gello, dove il 43enne è stato. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Afragola: sorpreso a cedere la droga. La Polizia di Stato trae in arresto un 33enne | https://shorturl.at/zD6LH - facebook.com Vai su Facebook

Sorpreso con la droga. In casa otto etti di cocaina. In cella dopo il controllo - L’uomo era stato fermato in centro dalla polizia per un accertamento di routine. Segnala ilrestodelcarlino.it

Sorpreso a vendere droga, aveva 130 grammi di cocaina in casa - Era stato notato dai carabinieri mentre cedeva una dose, ma quella scoperta era stata solo la punta dell’iceberg perché, in una successiva perquisizione domiciliare, i militari avevano rivenuto ben ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Sorpreso mentre cede droga a un minorenne - I Carabinieri di Perugia e della Stazione di Castel del Piano hanno notato il 22enne, già gravato da precedenti di polizia, ... Da rainews.it