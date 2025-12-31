Lanciano attività abusiva di stoccaggio rifiuti in pieno centro | due denunciati
A Lanciano, un’area nel centro cittadino è stata sequestrata dai carabinieri forestali a seguito di un’attività abusiva di stoccaggio di rifiuti. L’intervento ha portato alla denuncia di due persone responsabili della gestione illegale di rottami ferrosi, evidenziando l’importanza del controllo ambientale e della tutela del patrimonio urbano.
Un’area trasformata in deposito di rottami ferrosi, in pieno centro abitato a Lanciano, è stata sequestrata dai carabinieri forestali del Nucleo di Lanciano, con il supporto dei colleghi di Villa Santa Maria. L’intervento rientra in una più ampia strategia di controllo ambientale condotta. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
