Lanciano attività abusiva di stoccaggio rifiuti in pieno centro | due denunciati

A Lanciano, un’area nel centro cittadino è stata sequestrata dai carabinieri forestali a seguito di un’attività abusiva di stoccaggio di rifiuti. L’intervento ha portato alla denuncia di due persone responsabili della gestione illegale di rottami ferrosi, evidenziando l’importanza del controllo ambientale e della tutela del patrimonio urbano.

