Federica Torzullo svolta dopo la scomparsa della donna | cosa hanno scoperto

Federica Torzullo, donna di 41 anni scomparsa l’8 gennaio scorso, è stata oggetto di recenti ricerche nelle vicinanze di Anguillara Sabazia, vicino a Roma. Le indagini si sono concentrate su un’area specifica, al fine di raccogliere elementi utili per comprendere le circostanze della scomparsa. Le autorità continuano a lavorare per fare luce sulla vicenda e trovare risposte sulla sua sorte.

Le ricerche di Federica Torzullo, la donna di 41 anni scomparsa l'8 gennaio scorso, si sono concentrate nelle ultime ore in un'area ben precisa alle porte di Anguillara Sabazia, non lontano da Roma. Un perimetro che comprende una discarica e alcune cave della zona, diventato il fulcro di un'attività investigativa sempre più serrata. Qui i carabinieri del Nucleo Investigativo di Ostia e gli esperti del Ris stanno passando al setaccio ogni dettaglio, nel tentativo di ricostruire le ultime ore della donna. Durante uno dei sopralluoghi più recenti, gli investigatori hanno rinvenuto un paio di guanti neri in silicone.

