Federica Torzullo scomparsa svolta | cosa hanno trovato a casa del marito

Le indagini sulla scomparsa di Federica Torzullo, 41 anni di Anguillara, hanno portato a una svolta significativa. Durante una perquisizione nella casa del marito, sono stati trovati elementi che potrebbero contribuire a chiarire la vicenda. Restano da approfondire i dettagli e le implicazioni di questa scoperta, che potrebbe rappresentare un passo importante nell’indagine in corso.

Potrebbe essere a un punto di svolta l'indagine sulla scomparsa di Federica Torzullo, la donna di 41 anni sparita da Anguillara, alle porte di Roma. Una vicenda che da giorni tiene con il fiato sospeso familiari e investigatori, mentre cresce l'attenzione attorno al ruolo del marito, attualmente indagato a piede libero per omicidio. La storia resta avvolta nel mistero, ma nuovi elementi sembrano rafforzare l'ipotesi di quanto accaduto in ambito domestico. Nelle ultime ore, infatti, un sopralluogo nell'abitazione della coppia ha fatto emergere un dato ritenuto cruciale dagli inquirenti.

Federica Torzullo, chi è la 41enne scomparsa da Anguillara Sabazia. Indagato il marito (figlio dell'assessora): si stavano separando - Giallo ad Anguillara Sabazia, dove da venerdì 9 gennaio si sono perse le tracce di Federica Torzullo, 41 anni. msn.com

Gli ultimi messaggi di Federica Torzullo e le contraddizioni del marito: cosa non torna nel caso della mamma scomparsa - Gli investigatori sono tornati nella casa della coppia e hanno usato anche il luminol per individuare tracce di sangue. today.it

Ultim'ora Trovate tracce di sangue nella casa di Federica Torzullo, ingegnere gestionale di 41 anni e mamma di un bimbo di 10 facebook

Federica Torzullo, parlano i genitori della donna scomparsa: "Si è sempre fatta sentire, mai un allontanamento. Chi ha visto, parli" ift.tt/RFQ0KbE x.com

