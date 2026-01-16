Roger Federer la classe è intatta! Riviviamo l’allenamento con Ruud a Melbourne

Roger Federer torna in campo a Melbourne, dimostrando che la sua classe rimane intatta. Prima degli Australian Open 2026, l'ex campione svizzero ha partecipato a un allenamento con Casper Ruud sulla Rod Laver Arena. Un momento di grande interesse per gli appassionati di tennis, che permette di apprezzare ancora una volta le qualità tecniche di Federer in preparazione alle competizioni.

Lo svizzero Roger Federer è tornato a calcare i campi da tennis della Rod Laver Arena di Melbourne alla vigilia degli Australian Open 2026: nella notte italiana l’elvetico si è esibito in una sessione di allenamento con il norvegese Casper Ruud. Il coinvolgimento dell’ex numero 1 del mondo nell’Opening Week degli Australian Open 2026 culminerà domani, alle ore 9.00 italiane, quando Federer sarà l’ospite d’onore della Cerimonia d’Apertura, con il via al primo torneo stagionale dello Slam che arriverà domenica con i primi incontri di singolare. Federer ha vinto il torneo di Melbourne per 6 volte (successi nel 2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018) in singolare e, assieme all’australiano Roy Emerson, è il secondo tennista ad essersi imposto nel maggior numero di occasioni, alle spalle del serbo Novak Djokovic, primo con 10 titoli. 🔗 Leggi su Oasport.it

