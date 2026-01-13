Pieve di Campo il calvario del cimitero | piazzale piena buche La denuncia | Offesa alla dignità di defunti e vivi

Il piazzale del cimitero di Pieve di Campo presenta numerose buche e asfalto sconnesso, rendendo difficile l’accesso e la visita ai defunti. La situazione è al centro di polemiche, poiché molti considerano il cattivo stato del piazzale un’offesa alla dignità sia dei defunti che dei visitatori. La problematica evidenzia l’urgenza di interventi per migliorare le condizioni di questo spazio pubblico.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.